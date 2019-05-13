В Испании не менее 25 человек пострадали в ДТП с участием 12 автомобилей

По меньшей мере 25 человек пострадали в воскресенье на северо-востоке Испании в результате ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Periodico.

По ее информации, ДТП произошло в районе населенного пункта Сан-Садурни-д'Анойя в Каталонии. Восьми пострадавшим помощь оказана на месте, остальные доставлены в больницы. Из-за аварии на дороге образовалась 15-километровая пробка.

Причины происшествия пока не сообщаются.

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