В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Внешний вид и поведение 27-ми-летнего Тома Ж. привлекли внимание полицейских, патрулировавших квартал рядом с вокзалом Сен-Лазар, где по субботам собираются "жёлтые жилеты". Когда мужчина увидел представителей правопорядка, он ускорил шаг, однако был быстро схвачен.

Во время обыска полицейские обнаружили спрятанные под курткой задержанного устройство для выпуска лезвий ножей в 30 см, которое было закреплено у него на каждом из предплечий. При задержании мужчина отметил, что его самодельное оружие нестабильно. Поэтому полицейским пришлось проявлять бдительность, чтобы Тома Ж. никого не поранил. Согласно протоколу задержания, на спине у молодого человека был "военный" рюкзак. Также из одежды на нём были чёрная маска, солнцезащитные очки и чёрный капюшон.

Газета Parisien отмечает, что молодой человек является давним фанатом косплея и манги. Уточняется, что такого рода устройства с выдвижными лезвиями выполнены в стилистике компьютерной игры "Assassin"s Creed".

Тома Ж., которого уже привлекали за ношение оружия, после задержания был заключён под стражу. При этом в конце мая он собирался пройти тестирование для получения должности помощника по безопасности в полиции. Однако теперь он вряд ли сможет стать полицейским. Во Франции ношение оружия категории "D", к которой относится холодное оружие, при отсутствии законных оснований, карается лишением свободы сроком до года, также предусмотрен штраф в размере 15 тысяч евро.

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