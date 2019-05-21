Венгрия рассчитывает, что туркменский газ будет направлен в общий энергопоток Центральной Европы

АШХАБАД /Trend/ - Венгрия очень надеется, что газовые ресурсы Туркменистана будут направлены в общий энергетический поток Центральной Европы, сказал журналистам в Ашхабаде министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает Trend.

Министр был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым состоялось обсуждение сотрудничества в области энергетики.

"Венгрия рассматривает Центральную Азию и, в частности Туркменистан, в качестве очень важной страны региона с точки зрения европейской безопасности", - сказал Сийярто по итогам встречи.

Отметим, что переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Туркменистаном неоднократно было заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа. Официальный Ашхабад недавно сообщал, что Евросоюз выразил готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию данного проекта.

Напомним, что в 2015 году был сдан в эксплуатацию внутренний газопровод "Восток - Запад", соединивший богатые газом восточные регионы Туркменистана с западом страны, побережьем Каспия. Кроме того, усиленными темпами ведется освоение нефтегазовых ресурсов в туркменской части Каспийского моря. С участием иностранных инвесторов здесь реализуются четыре проекта в море и три на берегу.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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