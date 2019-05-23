Британская оппозиция потребовала внеочередных выборов

Британская оппозиция призвала к проведению внеочередных парламентских выборов, посчитав отставку лидера палаты общин достаточным для этого основанием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду вечером лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй по Brexit.

"Авторитет премьер-министра подорван, время истекло. Пока консерваторы рвут себя на части, страна пребывает в кризисе. Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Brexit, наша сталелитейная отрасль находится под угрозой… Ради интересов страны (премьер-министр) Тереза Мэй должна уйти, необходимо немедленно провести всеобщие выборы", - говорится в заявлении председателя Лейбористской партии Иана Лэвери.

Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit накануне выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.

По мнению Лидсом, предлагаемое Мэй соглашение не позволит Британии быть "истинно суверенным" государством. Лидсом также категорически против даже теоретической возможности проведения второго референдума. Еще одной причиной своего ухода Лидсом назвала раздробленность правительства и, как следствие, невозможность нормального его функционирования.

Лидсом ранее заявляла, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьера после отставки Мэй.

Если уже трижды отвергнутое соглашение с ЕС все же будет одобрено в начале июня, то Британия может выйти из ЕС уже до летних парламентских каникул. Если соглашение вновь провалится, Британия должна будет покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.

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