Не менее десяти человек пострадали при взрыве в Лионе

По меньшей мере десять человек пострадали при взрыве в Лионе, в их числе ребенок, сообщает телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что взрыв в произошел 17.30 в центре города, около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала - около площади Белькур, одной из достопримечательностей города.

Пострадавшие не получили тяжелых ранений, отмечает телеканал.

По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.

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