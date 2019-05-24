Ле Пен назвала случившееся в Лионе терактом

24 мая 2019 22:46 (UTC+04:00)

Лидер французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен выразила поддержку пострадавшим при взрыве на пешеходной улице в Лионе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Направляю всю свою поддержку пострадавшим в результате взрыва в Лионе. Весь свет должен быть пролит на обстоятельства этого террористического акта", - написала политик в своем Twitter.

В результате взрыва, который произошёл во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный свёрток.

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.

Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

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