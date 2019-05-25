Глава ПАСЕ поддержала пострадавших при взрыве в Лионе

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила солидарность с народом Франции в связи со взрывом в Лионе, в результате которого пострадали не менее 13 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В поступившем в РИА Новости заявлении главы ПАСЕ отмечается, что она выражает солидарность с ранеными и их семьями, а также с народом Лиона и французскими властями.

"Кто бы ни нес ответственность за этот взрыв, мы вместе будем сопротивляться попытке сеять страх и разделение путем развития демократического и единого общества", - говорится в документе.

В результате взрыва, который произошёл во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный свёрток. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.

Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

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