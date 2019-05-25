В Германии самолет повис на деревьях

Небольшой двухместный самолет в Германии при приземлении был застигнут сильным порывом ветра и застрял в деревьях на высоте примерно 4 метра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство DPA.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), никто не пострадал.

Пожарная служба сняла с крылатой машины 56-летнего пилота и его 51-летнюю спутницу. Они были вынуждены провести в самолете в кронах деревьев около двух часов.

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