Итальянская правящая партия "Лига" одержала победу на выборах в Европарламент

27 мая 2019 10:29 (UTC+04:00)

Входящая в правящую коалицию Италии партия "Лига" победила на выборах в Европарламент (ЕП). По результатам подсчета почти 100% бюллетеней, "Лига" набрала 34,3% голосов. Такие данные указаны в понедельник на сайте МВД, исполняющего функции избиркома, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Таким образом партия вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини стала первой по полярности в стране и значительно укрепила свои позиции в европейском законодательном органе. В прошлом созыве ЕП у "Лиги" было пять мест, в нынешнем партии должны отойти почти в шесть раз больше. Всего Италию на первом этапе будут представлять 73 евродепутата, а после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС республике достанутся еще три места.

Лидер "Лиги" - вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, известный своим критическим отношением к нынешнему устройству руководящих органов ЕС, уже заявил о намерении тесно сотрудничать в будущем ЕП с французским "Национальным объединением" Марин Ле Пен, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также Найджелом Фаражем, чья партия Вrexit - лидер выборов в Великобритании.

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