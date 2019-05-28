В Великобритании выборы в Европарламент завершились победой Партии Brexit

28 мая 2019 02:16 (UTC+04:00)

Уверенной победой новой для Великобритании Партии Brexit во главе с евроскептиком Найджелом Фаражем и провалом правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партий завершились в Соединенном Королевстве выборы в Европарламент (ЕП). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют окончательные итоги голосования, объявленные вечером в понедельник.

Партия Brexit с первой попытки участия в избирательной кампании завоевала сразу 29 мандатов и собрала 31,6% от общего числа голосов пришедших на избирательные участки.

На втором месте партия "Либеральные демократы" с 16 мандатами и 20,3% голосов, что на 13,4% больше, чем на прошлых выборах в ЕП, состоявшихся в 2014 году, когда эта партия завоевала лишь одно место в ЕП. Лейбористы получили 10 мест в законодательном органе власти ЕС - вдвое меньше, чем пять лет назад, при 14,1% от общего числа голосов (на 11,3% меньше, чем пять лет назад). На четвертом месте - Партия "зеленых", завоевавшая 7 мандатов - на 4 места больше, чем в 2014 году (12,1% голосов, в 2014 - 4,2%).

Находящиеся у власти в стране тори получили лишь четыре мандата и растеряли 15 мест в ЕП. За правящую партию проголосовали лишь 9,1% избирателей, на 14,8% меньше, чем на выборах пятилетней давности. Нынешний результат является наихудшим для консерваторов в истории выборов в ЕП.

С двух до трех мест нарастила свое присутствие в ЕП Шотландская национальная партия и один мандат сохранила за собой валлийская партия "Плайд камри". По одному депутату провели в Европарламент три североирландские политические силы - Демократическая юнионистская партия, республиканская партия "Шинн фейн" и проевропейская партия "Альянс". Бывшая победителем прошлых выборов в ЕП Партия независимости Соединенного Королевства растеряла с уходом Найджела Фаража (который в 2014 году был ее лидером) все 24 мандата и не прошла в Европарламент.

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