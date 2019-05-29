Туск: институты ЕС должны возглавить двое мужчин и две женщины

29 мая 2019 06:41 (UTC+04:00)

Институты Евросоюза в духе принципа равенства полов должны возглавить двое мужчин и две женщины. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обсуждению результатов выборов в Европарламент и будущем назначении нового главы Еврокомиссии, который 1 ноября должен сменить на этом посту Жан-Клода Юнкера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Институты ЕС должны возглавлять две женщины и двое мужчин", - заявил Туск, отвечая на вопрос, не пришло ли время женщине возглавить исполнительную структуру Евросоюза.

Среди трех главных претендентов на этот пост, выдвинутых тремя лидирующими фракциями Европарламента, только одна женщина - еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую поддерживают либеральные демократы.

Помимо председателя Еврокомиссии, который обладает самыми широкими полномочиями в Евросоюзе, лидеры ЕС должны определиться с кандидатурами на посты глав Европарламента, Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС. Смена руководства Европарламента должна произойти в июле, а полномочия руководителей всех остальных институтов ЕС истекают 31 октября.

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