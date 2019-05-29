ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС

29 мая 2019 14:25 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза. Об этом заявил в среду еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая в Европарламенте, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Еврокомиссия рекомендует открыть сейчас переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией", - сказал он.

Хан представил в ЕП отчет о расширении ЕС, в котором отметил, что и Албания, и Северная Македония достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ, в связи с чем готовы к началу переговоров о членстве в сообществе. Теперь, как ожидается, Совет ЕС на основании рекомендации ЕК в июне официально объявит о решении запустить переговоры с этими двумя странами о вступлении в состав Евросоюза.

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