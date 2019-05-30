СМИ: подозреваемый в подготовке взрыва в Лионе признал принадлежность к ИГ

30 мая 2019 20:07 (UTC+04:00)

Подозреваемый в подготовке взрыва в Лионе признал, что он действовал от имени "Исламского государства", передаетTrend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал BFMTV, вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан в Лионе. Как выяснилось, молодой человек, выходец из Алжира, прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.

После трёх дней допроса подозреваемый признал, что при изготовлении самодельной бомбы он действовал от имени "Исламского государства", которому он верен, сообщил телеканал.

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