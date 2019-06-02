Полиция задержала в центре Барселоны мужчину с пневматическим оружием

2 июня 2019 23:14 (UTC+04:00)

Мужчина с пневматическим оружием вызвал панику в воскресенье днем в центре Барселоны. Об этом сообщила газета El Periodico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, туристы уведомили полицейских о подозрительном человеке на улице Рамбла. В результате полицейские начали поиск мужчины. При задержании он оказал сопротивление, трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Подозреваемым оказался гражданин Филиппин. Как ожидается, он будет направлен на психологическое обследование.

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