Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане

ЕС поддержал призыв избегать вмешательства извне в урегулирование кризиса в Судане, говорится в заявлении европейской дипслужбы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Африканский союз (АС) ранее заявил, что приостановил участие Судана во всех мероприятиях организации, пока не будет сформирован гражданский орган власти.

"Просьба Африканского союза о том, чтобы внешние державы не вмешивались в процесс урегулирования нынешнего кризиса, должна быть незамедлительно выполнена", - говорится в сообщении.

ЕС также поддержал призыв "к немедленному прекращению насилия и проведению заслуживающего доверия расследования" событий последних дней. "Кроме того, необходимо возобновить переговоры и переход к гражданской администрации на основе уже достигнутых договоренностей", - отмечается в заявлении.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.