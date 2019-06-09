В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

9 июня 2019 12:23 (UTC+04:00)

По меньшей мере 28 человек, в их числе пять детей, пострадали в результате поломки аттракциона в парке развлечений в городе Ла-Ринконада в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия, Испания). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Белта, сообщает газета El Diario de Sevilla.

Инцидент произошел ночью 8 июня. Девять пострадавших были доставлены в местные больницы, 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизни еще четырех подростков ничего не угрожает.

Другие подробности происшествия не приводятся.

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