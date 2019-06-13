В Хельсинки ночную жизнь будет контролировать специальный "лоцман"

13 июня 2019 06:16 (UTC+04:00)

В Хельсинки появится ночной мэр, который займется развитием жизни города в темное время суток. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "ЕвроПульс".

Ожидается, что выборы на должность "ночного лоцмана" пройдут в ближайшее время, а срок его полномочий продлится до конца 2021 года.

Мэрия Хельсинки провела исследование, выясняя у жителей, какой должна быть ночная жизнь в городе. Оказалось, что вместе с обычными развлечениями - клубами, фестивалями, которые уже есть, жителям не хватает, например, круглосуточно работающих спортклубов.

При этом респонденты считают, что ночные развлечения стоит сконцентрировать в одном месте, чтобы остальные горожане могли ночью отдохнуть в тишине.

Первый ночной мэр в мире появился в Амстердаме в 2012 году. С тех пор специальную должность по развитию ночной жизни ввели власти Лондона, Парижа, Сиднея, Сан-Франциско, Праги и других городов.

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