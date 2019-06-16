DPA: Германия в 2019 году продала Египту и ОАЭ вооружения более чем на €1 млрд

Германия активно продолжает поставки вооружений странам Ближнего Востока и Северной Африки, несмотря на обговоренные в рамках правящей коалиции ограничения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на закрытые данные Минэкономики, ФРГ с 1 января 2019 года одобрила 56 контрактов с Египтом и ОАЭ.

В частности, Египет закупил товары военного назначения на €801,8 млн, Объединенные Арабские Эмираты - на €206,1 млн. Саудовская Аравия получит от Германии бронированные внедорожники на сумму €831 тыс.

В начале 2018 года Социал-демократическая партия Германии подготовила законопроект о запрете поставок странам так называемой аравийской коалиции, которые причастны к боевым действиям в Йемене. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы согласились утвердить запрет с измененной формулировкой - поставки ограничиваются в том случае, если определенное государство "непосредственно участвует" в войне.

В случае с Саудовской Аравией запрет обусловлен убийством в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашкаджи.

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