Дебаты претендентов на пост премьера Британии прошли без Бориса Джонсона

17 июня 2019 05:18 (UTC+04:00)

Телевизионные дебаты между кандидатами на пост следующего главы Консервативной партии Великобритании, которому предстоит сменить Терезу Мэй на посту главы правительства страны, состоялись в воскресенье вечером без участия фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона и не выявили явного победителя. Почти двухчасовой диспут, который вели 5 претендентов в преемники Мэй, транслировал четвертый канал британского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Джонсон еще в пятницу дал понять, что пропустит дебаты на четвертом канале, пообещав при этом, что будет дискутировать с конкурентами-однопартийцами на Би-би-си вечером 18 июля. За несколько часов до этого консерваторы проведут второй тур внутрифракционного голосования по кандидатурам претендентов на премьерский пост, исключив из борьбы тех из них, кто не пользуется достаточной поддержкой. Как ранее пояснил Джонсон, после отсева дебаты будут проходить более конструктивно, тогда как при большом числе участников подобные публичные прения "несколько напоминают какофонию". В результате зарезервированный за Джонсоном центральный подиум пустовал, а его соперники обвиняли фаворита в отсутствии необходимого будущему премьеру мужества.

"Где же Борис? - с иронией поинтересовался в ходе дискуссии один из главных конкурентов Джонсона глава Форин оффиса Джереми Хант. - Если его команда не разрешает ему поспорить с пятью вполне дружелюбными коллегами, то как же он справится с 27 государствами Европы? Он должен быть здесь, чтобы ответить именно на этот вопрос".

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