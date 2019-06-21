Меркель призвала не допустить кризиса в Евросоюзе

21 июня 2019 06:40 (UTC+04:00)

Ни один из кандидатов на ключевые посты в ЕС не смог заручиться большинством, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после первого дня саммита лидеров ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нет большинства ни у одного из "ведущих кандидатов" (spitzenkandidat), выдвинутых партиями", - сказала Меркель. Она сообщила, что председателю Евросовета Дональду Туску было поручено провести новые консультации с группами в Европарламенте, и подчеркнула, что нельзя допустить кризиса в организации.

"Мы встретимся 30 июня на внеочередном европейском саммите", - отметила канцлер.

Меркель добавила, что дискуссии на саммите проходили в интенсивной, но дружелюбной манере, поскольку всем сторонам "известно, что решение должно быть найдено".

Канцлер также отметила, что лидеры ЕС выразили приверженность переходу к нейтральной для климата экономике к середине 2050 году, и выразила надежду, что ЕС удастся представить единую позицию по климату на саммите в ООН в сентябре.

Ранее по итогам четырехчасовых дискуссий Туск сообщил журналистам, что лидеры не договорились по кандидатурам на ключевые посты в властных структур ЕС, они соберутся вновь для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня.

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