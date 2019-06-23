Могерини подтвердила заседание совместной комиссии по СВПД

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в воскресенье подтвердила проведение заседания 28 июня в Вене совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"B следующую пятницу мы вновь соберем совместную комиссию по контролю за выполнением соглашения, которая возглавляется Европейским союзом и включает Китай, Францию, Германию, Россию, Великобританию и Иран", - написала Могерини в Twitter.

Европейская внешнеполитическая служба ранее сообщила, что заседание комиссии по СВПД будет нацелено на решение проблем из-за возобновления США санкций и заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в четверг РИА Новости, что заседание совместной комиссии по иранской ядерной программе пройдёт в Вене 28 июня.

Согласно информации МИД РФ, "встреча созвана с целью обеспечить дальнейшую реализацию СВПД во всех его аспектах и обсудить пути решения вызовов, возникающих в связи с выходом США из соглашения и повторным введением ими санкций в отношении Ирана, а также недавние заявления Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств".

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