Евросоюз инвестирует в борьбу с изменением климата 25% своего бюджета

Евросоюз намерен инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета в 2021-2027 годах. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Осаке глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европа продолжит лидировать в деле борьбы с глобальным потеплением, как мы это делали в Париже (при подготовке и подписании Парижского соглашения - прим. ТАСС) в 2015 году. Мы инвестируем в климатические усилия 25% долгосрочного бюджета ЕС на следующий семилетний период", - сказал он.

Глава Еврокомиссии также пообещал сделать финансирование устойчивого развития, включая разработку и внедрение энергосберегающих и чистых технологий, центральной частью финансовой системы ЕС в рамках работы по созданию единого финансового рынка Евросоюза.

Юнкер напомнил, что Еврокомиссия приняла программу создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.

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