ЕС сообщил о проведении первых транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX введен в действие, уже проводятся первые транзакции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"INSTEX теперь работает, первые транзакции обрабатываются, и больше государств-членов ЕС к нему присоединятся", - сообщила она в пятницу в своем Twitter.

Она также заявила, что достигнут "хороший прогресс по проектам в Араке и Фордо".

В целом, по ее словам, на заседании совместной комиссии по СВПД состоялось "конструктивное обсуждение". "Полное и эффективное осуществление иранской сделки всеми сторонами остается ключевым", - указала она в своем сообщении.

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