Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой

29 июня 2019 04:17 (UTC+04:00)

Почти 550 спасателей тушат природные пожары на юге Франции, вызванные рекордной жарой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее метеорологическая служба страны сообщила, что температура во Франции впервые в истории измерений превысила порог в 45 градусов по Цельсию. Накануне МВД Франции сообщило, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

На данный момент около 550 спасателей направлены на борьбу с природными пожарами на юге страны.

По данным телеканала, пожарные выявили более 30 очагов возгораний в департаменте Гар на юге Франции. Всего в семи затронутых коммунах пожар уничтожил 460 гектаров зеленой зоны. В одной из коммун пожар привел к закрытию автомагистрали.

Французские власти призывают граждан быть особенно бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких в аномально жаркую погоду.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее в пятницу сообщил, четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в начале неделе объявил о переносе экзаменов в колледжах на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.

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