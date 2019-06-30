Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются утвердить новое руководство сообщества

30 июня 2019 02:43 (UTC+04:00)

Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе в воскресенье попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годы. Это уже третья попытка: первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза безрезультатно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни. Все они уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва (избранного 23-26 мая), которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.

Участники саммита готовятся пересмотреть процедуру демократических выборов председателя Еврокомиссии (исполнительной структуры ЕС, имеющей самые большие полномочия в Евросоюзе), известную под названием системы "главного кандидата". Она подразумевает, что ЕК должен возглавить лидер коалиционного большинства в Европарламенте, избранном 23-26 мая. Эта система была широко разрекламирована Брюсселем в период предвыборной кампании как новая система "прямых демократических выборов" главы Еврокомиссии.

Однако ни одна партия в Европарламенте не получила уверенного большинства. Коалиция также не сформирована, что дает хорошие шансы главам государств ЕС, которые входят в Европейский совет - орган, ответственный за принятие стратегических решений в Евросоюзе, - выдвинуть на этот пост более удобного для них политика.

Саммит обещает быть крайне тяжелым, с высокой вероятностью он продлится до глубокой ночи, ряд источников в Брюсселе даже предполагает, что он может растянуться на понедельник.

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