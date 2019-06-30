Лондонский Тауэрский мост отмечает 125-летие

30 июня 2019 08:33 (UTC+04:00)

Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей. Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я назвал бы Тауэрский мост, наверное, одним из наиболее узнаваемых строений в мире", - сообщил журналистам в преддверии круглой даты директор моста Крис Эрли. Приведенная им статистика говорит сама за себя: за 2018 год Тауэрский мост посетили рекордное число человек - 865 тыс. Речь идет о тех людях, которые купили билет, чтобы подняться на расположенные на высоте 43,5 м пешеходные галереи. Посчитать же, сколько из почти 37,4 млн туристов, которые побывали в Лондоне в 2018 году (данные офиса по продвижению национального туризма Visit Britain), сделали селфи на фоне моста, вообще не представляется возможным.

Отвечая на вопрос ТАСС, Эрли отметил, что популярность моста в мире столь высока, что некоторые страны заинтересовались успешным опытом использования объекта не только по прямому инфраструктурному назначению. "Один из запросов, который мы рассматриваем, пришел из Китая, другой с Филиппин. Наших коллег больше интересует не только инженерная часть вопроса, но то, как мы сумели вызвать интерес бизнеса, сделать его местом, которое арендуется для проведения частных мероприятий, выполняет функции образовательного центра и при этом остается действующим мостом, который ежедневно пересекают 40 тыс. автомобилей и пешеходов", - сообщил Эрли.

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