Ципрас призвал греческий народ проголосовать за его партию на парламентских выборах

6 июля 2019 08:07 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал греков отдать голоса за возглавляемую им партию Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) на досрочных парламентских выборах 7 июля, чтобы продолжать реализацию реформ во имя большинства населения страны. Соответствующие заявления Ципрас сделал на массовом предвыборном митинге, состоявшемся в пятницу вечером на центральной афинской площади Синтагма напротив парламента Греции. Трансляцию выступления премьера вело государственное телевидение ЭРТ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер призвал избирателей проголосовать за СИРИЗА, чтобы к власти не смогла прийти главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия", которая несколько лет назад ввергла страну в финансовый кризис. "Мы не отдадим снова руль тем, кто обанкротил страну, бросил ее в пропасть", - сказал Ципрас. По его словам, великий поворот, который можно совершить в предстоящее воскресенье на выборах, - это прежде всего "вопрос сознания для всех и каждого". "Каждый в этой стране должен задуматься о том, что он пережил до 2014 года и в каком состоянии страна находится сейчас. Надо задуматься, стоит ли теперь после стольких трудов вернуться в дни отчаяния, репрессий, произвола", - подчеркнул глава правительства, указав, что программа главной оппозиционной партии вернет страну в черные дни кабальных соглашений с международными кредиторами.

Ципрас напомнил, что до прихода СИРИЗА к власти в 2015 году работу потерял миллион человек. "Благодаря деятельности правительства СИРИЗА в стране были созданы 400 тыс. рабочих мест. Мы увеличили минимальный размер оплаты труда, восстановили коллективные переговоры", - сказал премьер. По его словам, программа СИРИЗА по развитию Греции - "это план развития для всех, а не для десяти олигархов, которые будут контролировать всю экономику и, конечно, политическую власть".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Могут ли экологические нормы препятствовать строительству IGB?
Энергетика 5 июля 15:51
В Японии началась кампания перед выборами в верхнюю палату парламента
Другие страны 4 июля 08:47
Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары
Европа 4 июля 08:25
Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там
В мире 2 июля 01:05
Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра
Европа 27 июня 15:59
Минобороны Турции и Греции обсудили региональные вопросы
Турция 27 июня 09:06
Лента новостей
Землетрясение в Калифорнии вызвало повреждения ряда зданий
США 08:54
Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android
В мире 08:42
Роналду и Неймар сошлись на боксерском ринге
В мире 08:24
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
США 07:51
МВФ прогнозирует рост нефтяного сектора Азербайджана
Энергетика 07:30
Глава Центробанка Турции освобожден от занимаемой должности
Турция 07:21
США готовы усиливать контакты с Китаем по проблеме Корейского полуострова
США 06:50
В Москве задержали таксиста-армянина, отравлявшего пассажиров
Россия 06:25
Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки
Россия 06:15