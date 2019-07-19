Вице-премьер Италии исключил возможность правительственного кризиса

Вице-премьер Италии, лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо предложил встретиться своему коллеге и главе партии "Лига" Маттео Сальвини, с которым они образуют правящую коалицию, и обсудить разногласия в правительстве, исключив при этом вероятность кризиса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новая угроза кризиса нависла после того, как в опубликованном в четверг интервью в миланской газете Corriere della Sera Сальвини ясно дал понять, что если партнеры по коалиции будут блокировать его законодательные инициативы, правительственный кризис может произойти в ближайшее время.

В последовавшем за этим обмене обвинениями лидер "Движения" (Д5З) призвал "Лигу" открыто сообщить о том, что они хотят развалить правительство, и "взять за это ответственность". Тем временем Сальвини заявил о "потере доверия между союзниками, в том числе на личном уровне".

"Я исключаю, что может быть кризис, потому что, к сожалению, это динамика правительства, образованного из двух различных политических сил", - сказал Ди Майо в пятницу утром в эфире телеканала Rai Tre.

"Лучше увидеться, чем разговаривать друг с другом в прессе. Поэтому я считаю, что, особенно в такой день, как этот, было бы правильным встретиться с Маттео Сальвини. Мы объясним, отложим некоторые встречи. Как всегда найдем точку продолжения. И будем двигаться дальше", - заявил лидер "Движения".

В четверг Сальвини в своем Facebook обвинил "Движение" в предательстве итальянцев после того, как его представители в Европарламенте поддержали новую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В ответ на это, по сообщениям местных СМИ, Ди Майо встретился со своими ближайшими соратниками, которым сообщил, что "Движение" "ударили в спину".

Риторика между союзниками стихла к вечеру, когда Сальвини опроверг информацию о якобы запланированной на пятницу встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой, который обладает полномочиями распустить парламент и назначить дату выборов.

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