Парламент Хорватии утвердил обновленный состав кабмина

19 июля 2019 21:15 (UTC+04:00)

Хорватский Сабор (парламент) утвердил новый состав правительства, предложенный премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу вечером национальное телевидение страны HRT. В настоящий момент не утвержден кандидат на пост министра труда и пенсионной системы Йосип Аладрович, обсуждения по его кандидатуре продолжаются.

Ранее на фоне скандала с недвижимостью премьер совершил ряд перестановок и ввел в правительство несколько новых фигур. Пленкович сообщил, что новыми вице-премьерами станут глава МВД Давор Божинович и министр финансов Здравко Марич. Место министра иностранных и европейских дел Марии Пейчинович-Бурич займет посол Хорватии в ФРГ Гордан Грлич Радман. Новым министром сельского хозяйства станет Мария Вучкович, а пост министра по вопросам демографии, семьи, социальной политики и молодежи займет Весна Бедекович. Новым министром регионального развития и фондов ЕС станет Марко Павич, который занимал пост министра труда и пенсионной системы, а Минтруд возглавит Йосип Аладрович.

Пост министра госимущества займет Марио Баножич. Министром администрации станет Иван Маленица.

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