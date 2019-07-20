Великобритания крайне обеспокоена задержанием танкера в Ормузском проливе

Правительство Великобритании крайне обеспокоено ситуацией вокруг задержания следующего под британским флагом танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу вечером глава МИД Соединенного Королевство Джереми Хант.

"Я крайне обеспокоен тем, что иранские власти задержали два судна в Ормузском проливе, - сказал Хант, слова которого приводит агентство Reuters. - В скором времени я приму участие в заседании чрезвычайного правительственного комитета, чтобы оценить то, что нам известно, а также наши дальнейшие действия".

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), танкер Stena Impero был задержан КСИР "в связи с нарушением международных правил". По информации судовладельца, на борту судна находятся 23 члена экипажа. По словам Ханта, это граждане разных стран, однако, по предварительной информации, британцев среди них нет.

Как сообщило во вторник американское агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне, официальные лица в США полагают, что на минувшей неделе Иран мог также задержать нефтяной танкер ОАЭ, на котором могли находиться 12 иностранных моряков.

Кроме того, согласно данным трекинг-сервиса Refinitiv, британский танкер Mesdar под флагом Либерии резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив в пятницу - вскоре после того, как КСИР задержал Stena Impero.

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