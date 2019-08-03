Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ

Единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, сообщил в пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поздравляю с вашим выдвижением в качестве европейского кандидата на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ", - сообщил Юнкер в своем аккаунте Twitter.

На последнем этапе голосования, которое проводилось дистанционно, выбор стоял между бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом и Георгиевой. Трое других кандидатов, глава Еврогруппы Марио Сентено, глава Банка Финляндии Олли Рен и и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо с выборов снялись.

Бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум поздравил Георгиеву с победой.

"Я поздравляю Кристалину Георгиеву с результатами сегодняшнего голосования (стран) ЕС. Я желаю ей огромных успехов", - написал Дейсселблум в Twitter.

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