Евросоюз создал базу данных для проверки подлинности европейских вин

7 августа 2019 16:42 (UTC+04:00)

Еврокомиссия объявила о создании единой общеевропейской баз данных для проверки подлинности европейских спиртных напитков, входящих в систему защищенных географических наименований. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"База данных eAmbrosia включает 3200 наименований вин и спиртных напитков, производимых в странах ЕС, подтвержденных системой защищенных географических названий", - говорится в документе.

База открыта для свободного общественного доступа, включает названия вина, страну производства, его товарный код и дату внесения в систему и прямые ссылки на сайты производителей и полную спецификацию продукта.

Эта база объединила данные действовавших ранее в странах ЕС трех независимых баз данных (E-Bacchus, e-Spirit и DOOR), которые объединяли вина, спиртные напитки и продукты питания.

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