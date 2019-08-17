Во Франции 13 человек пострадали при взрыве фейерверка на пляже

17 августа 2019 14:00 (UTC+04:00)

Тринадцать человек получили ранения в результате взрыва фейерверка на юге Франции, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что фейерверк взорвался в ночь на субботу в центре толпы, которая собралась на пляже Борамар в Коллиуре. Трое пострадавших были госпитализированы, двое из них получили серьезные ожоги. Еще семерым оказали медицинскую помощь на месте инцидента.

Отмечается, что по делу начато расследование для установления причины взрыва.

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