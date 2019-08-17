Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему будет проведена срочная операция, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (cholecystectomy) - хирургическое удаление желчного пузыря", - говорится в сообщении.

Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября нынешнего года. На его место уже выбран новый руководитель ЕК - Урсула фон дер Ляйен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.