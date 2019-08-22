Во Франции один человек погиб при пожаре в здании рядом с больницей

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате пожара в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей недалеко от Парижа, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание возникло около 23 часов в среду на одном из верхних этажей здания, где проживают люди, работающие в больнице, впоследствии пламя охватило все десять этажей. На место происшествия выехали более сотни пожарных, в ночь на четверг им удалось взять пожар под контроль.

По данным телеканала, из восьми пострадавших - 4 пожарные и их жизни ничего не угрожает. Всего из-за пожара экстренные службы эвакуировали из здания около 50 человек. На работу больницы происшествие не повлияло, так как здание, где произошел пожар, находится рядом с медицинским учреждением, но от него изолировано. Причина возгорания пока не известна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.