На Майорке на кладбище нашли незахороненные останки сотен человек

23 августа 2019 12:27 (UTC+04:00)

Незахороненные тела и ящики с останками сотен человек были обнаружены в помещениях на кладбище в муниципалитете Манакор на испанском острове Майорка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили агентству источники в муниципальной власти, неожиданная находка была сделана случайно во время посещения кладбища двумя представителями местного правительства. Во время визита они попросили открыть запертые помещения, однако двери пришлось взламывать из-за отсутствия ключей.

Как сообщает агентство, местные власти рассматривают версию, согласно которой комнаты, в которых были найдены останки умерших, не открывались с 80-х годов прошлого века. По их данным, останки могли быть перенесены в данные помещения временно, однако по непонятным причинам они не были возвращены в свои захоронения. Местные чиновники проинформировали власти о находке, они проведут работу по опознанию останков. По данным СМИ, в помещениях на кладбище могут находиться останки от 100 до 300 человек.

Власти муниципалитета Манакор позднее опубликовали заявление, в котором говорится, что они "работают над тем, чтобы как можно скорее разрешить эту проблему", и проинформировали правоохранительные и судебные органы о случившемся.

"Все указывает на то, что тела, которые были перемещены в связи с ремонтными работами в 1982-83 годах, не были возвращены в соответствующие ниши после их завершения", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Брюссель намерен создать европейский индустриальный фонд в €100 млрд
Европа 11:43
Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети
Другие страны 10:58
Названы интересы европейских партнеров в сфере сотрудничества с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 22 августа 19:10
Испания намерена принять 15 мигрантов, спасенных в Средиземном море
Европа 22 августа 17:54
Несколько туристов погибли от удара молнии на юге Польши
Другие страны 22 августа 17:39
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
Европа 22 августа 17:13
Лента новостей
Производство химпродукции в Казахстане выросло в денежном выражении более чем втрое
Бизнес 12:49
Узбекистан наладит поставку в Афганистан двух моделей грузовиков КамАЗ
Бизнес 12:46
В Индии четыре человека погибли после обрушения стены храма
Другие страны 12:46
Petronas, Dragon Oil ведут переговоры с Туркменистаном о продлении договоров по освоению Каспия
Энергетика 12:39
Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергетике до 25%
Энергетика 12:35
ООН консультирует Туркменистан в вопросах таможенного контроля
Туркменистан 12:31
В Туркменистане запущен завод по выпуску керамических кирпичей
Бизнес 12:28
ЕАБР и «Kazakhstan Project Preparation Fund» договорились о совместной реализации проектов
Бизнес 12:23
Российские компании намерены реализовать совместные проекты в Узбекистане на $200 млн
Бизнес 12:22