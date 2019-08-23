На Майорке на кладбище нашли незахороненные останки сотен человек

Незахороненные тела и ящики с останками сотен человек были обнаружены в помещениях на кладбище в муниципалитете Манакор на испанском острове Майорка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили агентству источники в муниципальной власти, неожиданная находка была сделана случайно во время посещения кладбища двумя представителями местного правительства. Во время визита они попросили открыть запертые помещения, однако двери пришлось взламывать из-за отсутствия ключей.

Как сообщает агентство, местные власти рассматривают версию, согласно которой комнаты, в которых были найдены останки умерших, не открывались с 80-х годов прошлого века. По их данным, останки могли быть перенесены в данные помещения временно, однако по непонятным причинам они не были возвращены в свои захоронения. Местные чиновники проинформировали власти о находке, они проведут работу по опознанию останков. По данным СМИ, в помещениях на кладбище могут находиться останки от 100 до 300 человек.

Власти муниципалитета Манакор позднее опубликовали заявление, в котором говорится, что они "работают над тем, чтобы как можно скорее разрешить эту проблему", и проинформировали правоохранительные и судебные органы о случившемся.

"Все указывает на то, что тела, которые были перемещены в связи с ремонтными работами в 1982-83 годах, не были возвращены в соответствующие ниши после их завершения", - говорится в сообщении.

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