В ЕК рассказали о состоянии здоровья Юнкера после операции

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, перенесший недавно срочную операцию, идет на поправку, сообщила в пятницу журналистам представитель ЕК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Юнкер идет на поправку после перенесенной операции. Сейчас он находится уже дома в Люксембурге, выздоровление идет успешно", - сообщила на брифинге представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, Юнкер может приступить к работе уже на следующей неделе.

Как сообщалось 17 августа, глава ЕК прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему должна была быть проведена срочная холецистэктомия - хирургическое удаление желчного пузыря. Он не примет участия в саммите G7 во Франции.

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