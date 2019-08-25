Меркель заявила о планах провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами, - сказала она. - Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже". Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.

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