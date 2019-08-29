ЕС начал разработку механизма проведения европейских военно-морских операций

29 августа 2019 17:54 (UTC+04:00)

Министры обороны ЕС приступили к разработке Скоординированного механизма проведения военно-морских миссий ЕС, проект пока находится в начальной стадии обсуждения. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза. По ее словам, на доведение этого механизма до операционного состояния потребуется несколько месяцев. Первая такая миссия может быть направлена в Гвинейский залив для противодействия пиратству, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили создание инструмента для обеспечения скоординированного военно-морского присутствия стран ЕС в ключевых для Евросоюза регионах мира, - сообщила она. - Речь идет об использовании национальных сил и средств (военных кораблей и самолетов), которые будут оставаться под национальным командованием (под командованием отдельных государств ЕС, не передаваясь под общее руководство операцией - прим. ТАСС) и группироваться на добровольной основе. Однако они будут делиться информацией, разведданными и анализом ситуации со всеми странами Евросоюза, будут действовать от имени Евросоюза и сотрудничать с региональными странами".

"Эта дискуссия пока находится в предварительной стадии. Ее цель - создать структуру, которая позволит нам быть готовыми, когда появится необходимость, запустить первую миссию. В качестве возможного первого региона для использования этого механизма мы рассматриваем Гвинейский залив (где ежегодно возрастает число пиратских нападений на суда - прим. ТАСС). Эти миссии будут не заменять, а дополнять существующие механизмы военно-морских операций", - заявила она.

Могерини отдельно подчеркнула, что разработка этого механизма не связана с обострением противостояния между Ираном и США в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что министры обороны в четверг не обсуждали практические возможности отправки в регион военных кораблей государств ЕС, опасаясь, что это может привести к эскалации ситуации.

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