СМИ: из Консервативной партии исключат всех депутатов, выступивших против Джонсона

4 сентября 2019 07:43 (UTC+04:00)

Консервативная партия Великобритании исключит из своих рядов 21 депутата, выступившего во вторник вечером против правительства Бориса Джонсона на ключевом для него голосовании в Палате общин британского парламента. Об этом сообщила во вторник у себя в Twitter политический обозреватель вещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Источники в правительстве подтверждают, что 21 восставший против правительства депутат будет исключен, в том числе человек, еще несколько недель занимавший пост канцлера казначейства [Филип Хаммонд], и внук [Уинстона] Черчилля [Николас Соумс]", - написала Кюнссберг.

По ее словам, всем противникам Джонсона придется покинуть ряды партии независимо от того, как они проголосуют в среду, когда в Палате общин будет рассматриваться законопроект, позволяющий законодателям перехватить контроль за ходом Brexit.

Во вторник вечером правительство Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Европа 05:11
Джонсон: выборы могут стать единственным способом выхода из тупика с Brexit
Европа 01:45
В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС
В мире 3 сентября 21:04
Сумма сделок на туркменской товарной бирже превысила $32 млн
Бизнес 3 сентября 14:27
МИД Великобритании считает, что парламент страны сбивает ЕС с толку в отношении Brexit
Другие страны 3 сентября 11:27
Одна из областей Узбекистана подписала меморандум с британской «Ernst & Young»
Бизнес 3 сентября 11:23
Лента новостей
В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами
Другие страны 08:41
Страны Карибского сообщества окажут помощь жителям Багам после урагана "Дориан"
Другие страны 08:16
Нидерланды заинтересованы в подключении к коридору Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
На островах Додеканес произошло землетрясение магнитудой 4,5
В мире 07:18
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
США 06:51
Ким Чен Ын назвал научно-техническое образование локомотивом экономики КНДР
Другие страны 06:29
Пользователи Facebook смогут запретить распознавание их лиц на фото в соцсети
В мире 05:53
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек
США 05:34
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Европа 05:11