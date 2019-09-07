Премьер Греции объявил о приватизации газовой, нефтяной компаний и Афинского аэропорта

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в субботу о разблокировании бюрократических процедур с целью осуществления приватизации Государственной газовой компании (DEPA), нефтяной компании Greek Petroleum и принадлежащей государству доли в Афинском международном аэропорту. Это заявление премьер сделал в своей программной речи в конгресс-зале на 84-й Салоникской международной ярмарке. Его выступление транслировалось греческим государственным телеканалом ERT 3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам премьера, для ускорения экономического роста будут разблокированы инвестиции, которые давно задерживаются из-за бюрократии и безразличия политиков. "Немедленно начинается приватизация DEPA, Greek Petroleum и Афинского аэропорта", - сказал Мицотакис, добавив, что для нового правительства Греции было вопросом всего нескольких дней начало процедуры продажи доли в 30% в афинском аэропорту, которые принадлежат государству.

По словам премьера, запущен также процесс реформирования Государственной энергетической корпорации (DEI), обремененной огромными долгами.

Мицотакис также объявил о планах налоговых льгот для населения и предприятий. В частности, ставка подоходного налога для доходов домохозяйств, достигающих €10 тыс.в год, снижается до 9% с 22% в настоящее время, при этом сохранится прежний уровень не облагаемого налогом минимума. "Налог на прибыль предприятий сокращается с 28% до 24%, а на дивиденды - с нынешних 10% до 5%. Налог для новых сельскохозяйственных предприятий составит всего 10%, причем новый закон о сельскохозяйственных кооперативах поступит в парламент в самое ближайшее время", - подчеркнул премьер.

По его словам, приостанавливается на три года уплата НДС на сооружение новых зданий. При этом будет делаться скидка в 40% на стоимость ремонта или модернизации зданий. В среднесрочной перспективе будет отменен налог на ремесленников и так называемый налог солидарности, который платят семьи, имеющие высокие доходы, подчеркнул Мицотакис.

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