Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения

9 сентября 2019 18:54 (UTC+04:00)
Законопроект, требующий от британского премьера просить отсрочки Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС, получил королевскую санкцию и стал законом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РИА Новости.
Суть законопроекта, внесенного лейбористом Хилари Бенном, сводится к тому, что в том случае, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании по-прежнему не будет нового соглашения с ЕС, премьер обязан будет попросить Брюссель о переносе срока Brexit с 31 октября нынешнего года до 31 января 2020 года, если только депутаты не проголосуют за выход без соглашения.
Законопроект был принят обеими палатами парламента в рекордные сроки: все три чтения в палате представителей он прошел за один день, палата лордов одобрила его за два дня.
Премьер Борис Джонсон при этом выступает категорически против любых отсрочек Brexit и намерен вывести страну из ЕС 31 октября в любом случае – с соглашением или без. Как именно он собирается сделать это, не нарушив закон (а нарушение закона грозит ему судебным процессом и потенциально даже тюрьмой), не совсем понятно, учитывая, что шансов провести внеочередные выборы, изменить расклад сил в парламенте и добиться отмены закона крайне малы.

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