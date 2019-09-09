Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения

Премьер Борис Джонсон при этом выступает категорически против любых отсрочек Brexit и намерен вывести страну из ЕС 31 октября в любом случае – с соглашением или без. Как именно он собирается сделать это, не нарушив закон (а нарушение закона грозит ему судебным процессом и потенциально даже тюрьмой), не совсем понятно, учитывая, что шансов провести внеочередные выборы, изменить расклад сил в парламенте и добиться отмены закона крайне малы. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. Законопроект был принят обеими палатами парламента в рекордные сроки: все три чтения в палате представителей он прошел за один день, палата лордов одобрила его за два дня.

Суть законопроекта, внесенного лейбористом Хилари Бенном, сводится к тому, что в том случае, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании по-прежнему не будет нового соглашения с ЕС, премьер обязан будет попросить Брюссель о переносе срока Brexit с 31 октября нынешнего года до 31 января 2020 года, если только депутаты не проголосуют за выход без соглашения.