Несчастный случай с пассажиром вызвал серьезную задержку поездов в Париже

Несчастный случай с пассажиром стал причиной задержек поездов, отправляющихся в воскресенье с Северного вокзала в Париже, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Движение поездов на высокоскоростной линии Париж/Руасси/Аррас в обе стороны нарушено из-за несчастного случая с человеком. Все поезда направлены на обычные линии. Примите во внимание задержки поездов от 1 часа на маршруте Лилль – Париж, до 2 часов на линиях, проходящих через Руасси", - говорится на информационных табло транспортного узла.

Точной причины задержки сотрудники вокзала не называют.

Происшествие на путях вызвало столпотворение на вокзале. Люди, ожидающие прибытия и отправления составов, толпятся в холлах, очередь к информационной стойке растянулась на по меньшей мере двадцать метров.

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