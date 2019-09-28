Оппозиция готовится инициировать вотум о доверии кабмину Джонсона

Две крупнейшие оппозиционные парламентские партии Великобритании могут в начале следующей недели инициировать вотум о доверии правительству премьер-министра Бориса Джонсона. Как сообщила в пятницу газета Daily Telegraph, Лейбористская партия и Шотландская народная партия (ШНП) активно обсуждают такую возможность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Высокопоставленные члены ШНП заявили изданию, что в партии готовы поддержать лидера лейбористов Джереми Корбина в борьбе за премьерство, считая это единственным способом предотвратить Brexit без сделки с ЕС. Для того, чтобы у оппозиции были реальные шансы вынести правительству вотум недоверия, вынудив Джонсона покинуть свой пост, к ШНП и лейбористам должны присоединиться "Либеральные демократы", а также часть бывших депутатов-консерваторов, исключенных из правящей партии в начале сентября за то, что они выступили против Джонсона в ходе ключевого для премьера голосования. Сам глава правительства в среду открыто обвинил оппозицию в трусости, призвал ее попытаться вынести ему вотум недоверия, понимая, что его противникам будет сложно получить необходимое число голосов.

Сложность для правительства представляет тот факт, что оппозиция может поставить на голосование вопрос о доверии кабмину в те дни, когда большинство депутатов правящей Консервативной партии будут находиться в Манчестере на ежегодной партийной конференции. Хотя парламент обычно приостанавливает свою работу в период проведения таких мероприятий, депутаты в четверг отказали Джонсону в просьбе устроить перерыв в заседаниях на время съезда. Источники в партии тори заявили "Дейли телеграф", что консерваторы готовы к такой возможности и ее члены проинструктированы о том, что должны "первым же поездом возвращаться в Лондон", если оппозиция все же решится на вотум. Это едва ли произойдет, если свою точку зрения не поменяют либдемы, представитель которых заявил изданию, что в партии не намерены поддерживать премьерские амбиции Корбина, который имеет наибольшие шансы возглавить правительство переходного периода в случае смещения Джонсона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.