НАТО останется основой безопасности Европы, заявил преемник Могерини

Европа должна быть эффективнее в своих расходах на оборону и использовании имеющихся у нее оперативных сил, однако НАТО по-прежнему останется основой безопасности, заявил в понедельник преемник Федерики Могерини на посту представителя ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, который по рангу является также зампредом ЕК.

"Мы недавно создали инструменты, чтобы развивать более пригодные к использованию возможности в сфере обороны, но нам нужно идти дальше. Страны-участницы развернули в мире 35 тысяч мужчин и женщин в рамках разного рода международных миссий. Это впечатляет. Но мы должны делать больше", - заявил он.

Боррель отметил, что совокупные военные расходы в странах ЕС больше, чем у Китая, "намного больше, чем у РФ", однако у Европы есть вопросы "с дублированием и фрагментацией".

"Нам нужно расходовать вместе, лучше инвестировать. Мы должны быть более оперативными на земле, нам нужно иметь возможность разворачивать силы в нашем соседнем окружении", - заявил он, отметив, что недостаточная скоординированность в военных инвестициях обходится в 30 миллиардов евро в год. Он призвал предусмотреть финансирование для тактических групп ЕС, которые формально были созданы, но не применялись на практике.

Однако, заявил Боррель, "НАТО есть и останется краеугольным камнем нашего общего альянса, нашей коллективной обороны". "Развивая европейскую оборону, мы усилим и Североатлантический альянс", - считает он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.