ООН рекомендовала странам Европы обеспечить детям мигрантов доступ к образованию

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны Европы срочно устранить препятствия на пути получения детьми мигрантов образования. Такая рекомендация содержится в его докладе, опубликованном в понедельник в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что "УВКБ призывает европейские страны в срочном порядке устранить юридические и практические барьеры для доступа детей беженцев и мигрантов к образованию". Хотя, в соответствии с международным и европейским законодательством по правам человека, напоминают в УВКБ, возможность учиться должна быть им предоставлена, в реальной жизни они сталкиваются с административными препонами, такими как отсутствие ясных положений в законодательстве об обучении в центрах временного размещения, ограниченное число мест в школах, негибкие сроки регистрации мигрантов, отсутствие языковой поддержки. В частности, 4,2 тыс. детей школьного возраста, находящихся в миграционном центре Мориа на греческом острове Лесбос, по состоянию на сентябрь не имели доступа к официальной системе образования. В Турции в сентябре школу посещали 63% детей беженцев и мигрантов.

По данным УВКБ, за девять месяцев 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли около 80,8 тыс. беженцев и мигрантов. Более четверти из них - дети. Основной поток направился в Грецию, которая приняла на своей территории больше беженцев и мигрантов, чем Испания, Италия, Мальта и Кипр вместе взятые. В Грецию прибыли более 12,9 тыс. детей, в том числе более 2,1 тыс. без сопровождения взрослых. В этой связи в Управлении верховного комиссара ООН обеспокоены тем, что беспризорные дети часто вынуждены жить в крупных центрах для беженцев, где они рискуют подвергнуться насилию и другим злоупотреблениям. УВКБ призвало европейские страны предоставить места для размещения беспризорных детей "в качестве жеста солидарности".

Среди других рекомендаций ООН государствам Европы - немедленно заняться решением проблемы перенаселенности миграционных центров, в которые помещаются дети, прибывающие в Европу без сопровождения взрослых. Помимо этого, УВКБ призвало улучшить методику определения возраста детей и предоставлять юным беженцам информацию о действующих в принимающей стране правилах и процедурах предоставления убежища и воссоединения семей на понятном им языке.

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