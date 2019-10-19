В одном из вагонов поезда в Берлине произошел пожар

Один из вагонов поезда дальнего следования загорелся в субботу в германской столице, на данный момент известно о трех пострадавших. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу в Twitter пожарная служба города.

Инцидент по неизвестной пока причине произошел на станции "Бельвю" в центре Берлина. Ранее сообщалось о том, что возгорание произошло в городской электричке.

"Загорелся вагон поезда дальнего следования. Трое получили незначительные травмы", - сообщили в пожарной службе.

По информации газеты Berliner Morgenpost, загорелся один из вагонов специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург" из одноименного города, которые приехали в Берлин на матч со столичным "Унионом".

Над станцией "Бельвю" кружат несколько вертолетов, на месте находятся более 10 скорых. Приостановлено движение поездов по линиям городской электрички S3, S5, S7 и S9.

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