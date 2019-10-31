Королева Великобритании подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов

31 октября 2019 21:28 (UTC+04:00)

Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу. Это произошло в четверг после того, как его подписала королева Великобритании Елизавета II, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее на этой неделе законопроект, внесенный правительством, получил одобрение обеих палат парламента. Теперь Палата общин, нижняя палата законодательного органа, должна быть распущена 6 ноября для того, чтобы политические партии успели провести избирательные кампании, на что отводится 25 дней.

Путем досрочных выборов премьер-министр Борис Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.

Сводный опрос общественного мнения, подготовленный газетой Financial Times на основании всех социологических исследований последнего времени, показывает лидерство правящей партии. Консерваторы прочно удерживают первое место с 35% голосов избирателей. Лейбористская партия идет на второй строчке с 25% голосов, у Либерально-демократической партии Великобритании - 18%, у новой партии Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, - 11%.

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