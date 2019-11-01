В Австрии вступил в силу полный запрет на курение в барах и ресторанах

1 ноября 2019 16:00 (UTC+04:00)

Абсолютный запрет на курение в барах и ресторанах Австрии вступил в силу в пятницу, в День всех святых, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Парламент республики одобрил соответствующий запрет в июле этого года. Против выступила лишь Австрийская партия свободы, которая ранее, будучи в правительстве страны, смогла воспрепятствовать попытке запретить курение в гастрономических заведениях.

Как уточнили в министерстве труда, социальных дел и защиты прав потребителей Австрии, запрет на курение распространяется на все помещения, где готовят, обрабатывают, раздают и принимают блюда и напитки, в том числе, где гости могут располагаться стоя.

Запрет распространяется и на электронные сигареты, а также растительные курительные продукты (например, кальян) независимо от содержания в них никотина или табака.

Курить по-прежнему разрешается на открытых площадках, вроде двориков и открытых террас при заведении.

Вплоть до сегодняшнего дня в австрийских барах и ресторанах площадью больше 50 квадратных метров можно было курить в специально отведённых для этого зонах, хотя это правило не всегда строго соблюдалось. При площади заведения меньше 50 квадратных метров специальной зоны не требовалось, если хозяин не возражал против курения на своей территории. Многие рестораны и кафе Австрии уже ранее сами начали запрещать курение у себя.

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