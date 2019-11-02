Болгария выразит протест после высказывания Макрона о мигрантах

2 ноября 2019 18:17 (UTC+04:00)

Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции и вызвать для объяснений посла Франции в Болгарии в связи с высказыванием президента Эмманюэля Макрона по поводу мигрантов в интервью газете Valeurs Actuelles. Об этом сообщает в субботу пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В интервью газете президент Франции заявил о том, что "предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуар нелегальным украинским и болгарским бандам".

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов прокомментировал слова Макрона в Facebook. "Высказывание французского президента Макрона о том, что он предпочитает мигрантов из Африки "болгарским и украинским бандам", - это очередное проявление политической аррогантности и высокомерия, продемонстрированных одним из действующих лидеров бывшей Антанты. Подобное поведение показывает, что исторические ошибки так называемой нынешней политической элитой Европы не выучены", - написал Каракачанов.

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